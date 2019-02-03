انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تبدأ بناء جدار معدني على حدود غزة بطول 65 كم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 05:22 مساءً - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى حقيبة الجيش أيضاً، الأحد، الشروع نهاية الأسبوع الماضي ببناء جدار فوق الأرض بمنطقة السياج المحيط بقطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نتنياهو قوله في خلال جلسة لحكومة الاحتلال، إن الهدف من الجدار هو "منع تسلل المسلحين من القطاع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويمتد الجدار فوق الأرض على المقاطع التي بنيت فيها المنظومة المضادة للأنفاق تحت الأرض، وسيكون بطول 65 كم وبارتفاع يصل إلى ستة أمتار.

نتنياهو أضاف في تهديد مباشر للفلسطينيين بقطاع غزة، أن "عليهم أن يدركوا أنه إن لم يحافظوا على الهدوء فلن نتردد في التحرك ضدهم"، بحسب تعبيره.

وحسب الصحيفة سيتم دمج الجزء الغربي من الجدار إلى المنظومة التي أنشأها الاحتلال تحت وفوق الماء في البحر المتوسط، شمالي القطاع؛ لمنع تسلل غواصين فلسطينيين إلى المناطق الفلسطينية المحتلة القريبة، في حين سيصل الجدار إلى معبر "كرم أبو سالم" القريب من الحدود المصرية مع قطاع غزة.

الصحيفة المقربة من حزب الليكود الحاكم، ذكرت أن الجدار سيكون متيناً ومزوداً بأنظمة أمنية حديثة، وقد يصل وزنه إلى 20 ألف طن من المواد المعدنية.

وستتولى إدارة الحدود ومناطق التماس في وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي عملية بناء الجدار، وأيضاً ستتولى عمليات الصيانة بعد الانتهاء من بنائه، وفق المصدر.

ولم ينه الاحتلال بناء المنظومة تحت الأرضية بعد، لذلك سيتواصل العمل في بنائها بالتزامن مع عمليات بناء الجدار.