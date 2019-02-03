انت الان تتابع تفاصيل خبر الرميحي: زيارة البابا للإمارات فرصة ليكتشف أكذوبة التسامح والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 05:22 مساءً - قال أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، إن زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى الإمارات هي فرصة لكي يطلع على أكذوبة التسامح فيها.

وأوضح الرميحي في تغريدة له، رداً على أنور قرقاش وزير شؤون الخارجية الإماراتية، أن "هذه فرصة للبابا أن يطلع على أكذوبة بلد التسامح والتعايش وعلى الوجه الآخر لدولتكم القائمة على القمع وسجن الأبرياء وإحياء خطاب الكراهية والفرقة بين الشعوب".

وكان قرقاش قد قال: إن "الزيارة تأتي لتؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي الذي قامت عليها الإمارات منذ قيام الاتحاد، مسترشدين بإرث مؤسس دولتنا الشيخ زايد".

وهذه الزيارة الأولى لبابا في الفاتيكان لجزيرة العرب، وتبدأ اليوم الأحد وتنتهي الثلاثاء المقبل.

وانتقدت منظمات حقوقية الزيارة، حيث طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بابا الفاتيكان بالتطرّق إلى قضية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في الإمارات، موضحة أن "السلطات الإماراتية تحاول وصف 2019 بأنه عام التسامح، واستغلال زيارة بابا الفاتيكان على أنها دليل على احترام التنوّع".

يشار إلى أن الإمارات تنفذ، إلى جانب البحرين والسعودية، حصاراً على دولة قطر منذ يونيو 2017 بدعوى دعمها للإرهاب، وما تنفيه الدوحة وتقول إن هدف الحصار هو النيل من سيادتها.