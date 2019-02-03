شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قوات أمريكية في العراق لمراقبة إيران والان نبدء بالتفاصيل
وتابع ترامب في مقتطفات من المقابلة التي ستذاع اليوم الأحد "أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية... أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران"
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