البابا فرنسيس يعلق على هطول المطر في الإمارات

الخليج 365/ بغداد
علق بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس على الأمطار التي تشهدها الإمارات منذ صباح اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات من وصوله إلى العاصمة أبوظبي في زيارة تاريخية تجمعه برموز سياسية ودينية.
ومن المتوقع وصول البابا فرانسيس إلى مطار أبوظبي، مساء الأحد.
علق بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس على الأمطار التي تشهدها الإمارات منذ صباح اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات من وصوله إلى العاصمة أبوظبي في زيارة تاريخية تجمعه برموز سياسية ودينية.
وقال البابا فرنسيس للصحفيين على متن الطائرة: "علمت قبل إقلاع الطائرة أنها تمطر في الإمارات، وهذا فأل خير، ويعني أنها زيارة مباركة".
ومن المتوقع وصول البابا فرانسيس إلى مطار أبوظبي، مساء الأحد.
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