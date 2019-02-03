وفاة نائب رئيس الأركان اليمني متأثرا بجراحه في هجوم قاعدة العند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر يمنية، الأحد، إن اللواء صالح الزنداني نائب رئيس الأركان، توفي متأثرا بجراحه في الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند، الشهر الماضي.

وذكرت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن اللواء الزنداني فارق الحياة ظهر اليوم الأحد، في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية التي نقل إليها من عدن لتلقي العلاج.





والزنداني ثاني أرفع مسؤول عسكري يمني يفارق الحياة متأثرا بجروحه في هجوم العند، بعد اللواء محمد صالح طماح رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية.



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد استهدفت بطائرة مسيرة بدون طيار عرضا عسكريا بمناسبة تدشين العام التدريبي للجيش اليمني في قاعدة العند، ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين وإصابة أكثر من 20 آخرين.