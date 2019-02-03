سفير فنزويلا في العراق ينشق عن حكومة «مادورو»

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تطورات جديدة تشهدها احتجاجات فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، إذ أعلن السفير الفنزويلي في العراق «جوناثان فيلاسكو راميريز»، انشقاقه عن حكومة الرئيس مادورو، وولاءه لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وقال السفير المنشق في تسجيل فيديو نشره موقع «Nacional»: «مكاننا الوحيد هو إلى جانب الشعب والدستور والبرلمان الفنزويلي. المهندس جوايدو يمتلك حقا وواجبا دستوريا لتولي منصب رئيس الجمهورية. سيد جوايدو، أنت على الجانب الصحيح من التاريخ والناس والدستور، مادورو وعصابته المغتصبة للسلطة تجاوزوا كل الخطوط المسموح بها».
يذكر أن الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية في واشنطن خوسيه لويس، كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن قطع علاقته مع الرئيس مادورو، ودعا القوات المسلحة إلى الاعتراف برئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو رئيسا شرعيا، بحسب روسيا اليوم. وكان خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي قد أعلن في 23 يناير نفسه قائما بأعمال
يذكر أن الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية في واشنطن خوسيه لويس، كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن قطع علاقته مع الرئيس مادورو، ودعا القوات المسلحة إلى الاعتراف برئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو رئيسا شرعيا، بحسب روسيا اليوم.
وكان خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي قد أعلن في 23 يناير نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة، وفي اليوم ذاته أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحذت حذو واشنطن في ذلك دول «مجموعة ليما» باستثناء المكسيك، ومنظمة الدول الأمريكية ودول أخرى عدة.
فيما أكدت دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا، أنها ستعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا إذا لم يعلن الرئيس القائم نيكولاس مادورو عن إجراء انتخابات في غضون 8 أيام. (التفاصيل)
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