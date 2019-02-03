انت الان تتابع ترامب: نريد الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لمراقبة إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع سي.بي.إس، إن من المهم الإبقاء على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.

وتابع ترامب في مقتطفات من المقابلة التي ستذاع اليوم الأحد "أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية... أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران".