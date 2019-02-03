الان تتابع ترامب: نريد إبقاء القوات الأمريكية في العراق لمراقبة إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد إبقاء القوات الأمريكية في العراق لمراقبة إيران، مشيرًا إلى أنه يرغب أيضًا في إبقاء عدد قليل من القوات الأمريكية والمخابرات في أفغانستان.

وأضاف في تصريحات لقناة سي بي أس، اليوم الأحد، أن إرسال قوات عسكرية إلى فنزويلا خيار مطروح على الطاولة، مؤكدًا أنه رفض طلبًا من مادورو للاجتماع به.