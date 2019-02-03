الان تتابع وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية صالح الزنداني متأثرا بجراحه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية صالح الزنداني، متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على قاعدة العند، يناير الماضي.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثى الانقلابية المجعومة من إيران، شنت هجوما على استعراض عسكري بقاعدة العند بمحافظة لحج اليمنية، عبر طائرة من دون طيار إيرانية الصنع، يناير الماضي.