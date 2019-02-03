الممثل النووي الأمريكي لشئون كوريا الشمالية يصل سول

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن بيجون سيجتمع مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون، صباح غد الاثنين، في مقر وزارة الخارجية في سول لتنسيق الاستراتيجيات للتفاوض حول المواضيع ذات الصلة، ثم يجتمع مع نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك-تشول، في قرية الهدنة (بانمونجوم) لمناقشة أجندة القمة الكورية الشمالية - الأمريكية الثانية.
ويناقش الطرفان الأمريكي والكوري الشمالي التفاصيل الخاصة بخطوات نزع الأسلحة النووية التي تنتهجها الشمال والتدابير المقابلة من الولايات المتحدة.
ومن المنتظر صياغة مسودة الاتفاقية التي سيتم تناولها في القمة الثانية، خلال المفاوضات بين الممثل بيجون والسفير السابق كيم.
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