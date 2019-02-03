الرئيس الأفغاني: قوات الأمن لن تقبل بالسلام المؤقت

جاء ذلك خلال احتفال نظمه القصر الرئاسي الأفغاني لمنح أوسمة شرف لبعض الجنود الأفغان الذين شاركوا في العملية، التي أسفرت عن إطلاق سراح 38 شخصًا، احتجزتهم حركة طالبان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.
وقال عبدالغني إن قوات الأمن الأفغانية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولن تقبل سلاما مؤقتا حتى آخر قطرة دم في أجساد جنودها، مؤكدا أن أي اتفاق سلام لا يضمن دور قوات الأمن لن يكون مقبولا، مشيرا إلى ضرورة أن يتحقق السلام على أساس اتفاق يحدد بوضوح دور قوات الدفاع والأمن الوطنية.
وأكد الرئيس الأفغاني أن قوات بلاده يتم إعدادها لأجيال، لا ليوم أو عام أو عقد أو حتى جيل واحد.
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