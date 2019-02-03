شكرا لقرائتكم خبر عن ماي مصممة على تنفيذ بريكست والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أعادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الأحد)، التأكيد على تصميمها تنفيذ (خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي) بريكست في الوقت المحدّد، في 29 مارس، والحصول على تنازلات من الاتحاد حول اتفاق الخروج، رغم رفض الأوروبيين القاطع إعادة التفاوض. وذلك في مقال نشرته ماي اليوم في صحيفة «صنداي تلغراف».

أعادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الأحد)، التأكيد على تصميمها تنفيذ (خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي) بريكست في الوقت المحدّد، في 29 مارس، والحصول على تنازلات من الاتحاد حول اتفاق الخروج، رغم رفض الأوروبيين القاطع إعادة التفاوض. وذلك في مقال نشرته ماي اليوم في صحيفة «صنداي تلغراف».

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