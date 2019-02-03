شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: طلب تعديل الدستور والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)قدّم برلمانيون مصريون اليوم (الأحد)، طلباً رسمياً لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال لتعديل بعض مواد الدستور، لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسب ما نقل الموقع الرسمي للبرلمان.
وافاد الموقع بأن عبدالعال قام بإحالة الطلب المقدم من خُمس أعضاء المجلس (120 نائباً من أصل 596) إلى اللجنة العامة للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.
وقال النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس إن الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين.
وأوضح النائب جون طلعت أن الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات.
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