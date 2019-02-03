شكرا لقرائتكم مصر تنجح في الإفراج عن 5 بحارة احتجزتهم إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أنها نجحت في الإفراج عن 5 بحارة مصريين كانوا محتجزين بإيران، مؤكدة أنهم في حالة جيدة.

وقال بيان صدر عن الوزارة: "في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية في هذا الشأن على أن البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهم، حيث حرصت الوزارة على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم".