شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لنائب بولاق الدكرور: "عايز تشكر مين تانى يا حسينى.. مفيش فلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بتعديل شامل للقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات.

وقال "الحسينى"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن هذا القانون صدر منذ 46 سنة فى عام 1972، فلماذا يتم تعديل خمس مواد فقط، لماذا لا يتم تعديل القانون كله، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "دا اللى بيحصل دلوقتى".

فى سياق آخر، طالب بتفعيل قرار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، بناء على طلبه، بتحسين أحوال 259 ألف عامل من العاملين فى التربية والتعليم، من صندوق تحسين أحوال العاملين، قائلا: "احترم وزير التربية والتعليم ووزير المالية".

ورد رئيس المجلس مازحا معه: "هذا مدح لوزيرى التعليم والمالية..عايز تشكر مين تانى يا حسينى..وزير المالية معندوش فلوس".

ورد النائب محمد الحسينى، معلقا: "وزير التعليم العالى صنايعى وفاهم"، وذلك أثناء تواجد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى فى الجلسة العامة.