عبدالعال يحيل التعديلات الدستورية إلى اللجنة العامة ويؤكد: سأفسح المجال للجميع

مصراوي - كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب تعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة، للنظر في مدى توافر الأحكام الدستورية في هذا الطلب، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون مقصورا على رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ولا حضور للحكومة في هذا الاجتماع، لأن التعديل مقدم من نواب البرلمان.

وقال علي عبدالعال: سأفسح المجال للجميع للإدلاء بالرأي من داخل المجلس أو من خارجه، داخل اللجنة التشريعية، مؤكدا أن هذا التعديل لصالح الوطن...