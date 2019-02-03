الخارجية المصرية: نجحنا في الإفراج عن مواطنين مصريين محتجزين في إيران

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه "في إطار حرص الوزارة على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات ال​إيران​ية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم".

وأوضحت الوزارة أن "البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهم، حيث حرصت الوزارة على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم".