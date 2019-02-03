متحدث القوات المسلحة الإيرانية: إيران في أوج قدراتها في المجال الأمني

أكد المتحدث باسم باسم ​القوات​ المسلحة ال​إيران​ية العميد أبو الفضل شكارتشي أن "إيران في أوج قدراتها في المجال الأمني والدفاعي"، مشيراً إلى "أننا نعلن للعالم وللمنطقة أن رسالة إيران ليست الحرب وإراقة الدماء وإنما السلام والصداقة". وأوضح شكارتشي أن "يران تدافع عن الشعوب والبلدان ولسنا مثل الاميركيين ليكون لدينا نية للهجوم".

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