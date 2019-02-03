مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية متأثرا بجراحه بسبب هجوم العند

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية صالح الزنداني قتل في ​الإمارات​ متأثرا بجراحه بعد استهداف قاعدة العند ب​طائرة​ حوثية مسيرة الشهر الماضي. وكانت جماعة "​أنصار الله​" قد أعلنت الشهر الماضي، استهدافها منصة حفل تخرج بقاعدة العند بمحافظة لحج اليمنية، حضره قيادات عسكرية رفيعة بطائرة مسيرة وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى و8 إصابات وفق الإحصائيات الرسمية.

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