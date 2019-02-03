مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا تعقد أول اجتماع لها في 7 شباط

أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية ​فيديريكا موغيريني​، في بيان، أن "الأوروغواي و​الاتحاد الأوروبي​ سيعقدان يوم الخميس المقبل، في السابع من شباط، أول اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ​فنزويلا​ في مونتفيديو على المستوى الوزاري".

وكانت كل من ​المكسيك​ والأوروغواي قد دعتا لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا يوم 7 شباط في مونتيفيديو.

وأوضحت وزارة خارجية الأوروغواي، في بيان، أن "حكومتا الأوروغواي والمكسيك، اللتين تعترفان بشرعية الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، دعتا لتنظيم مؤتمر دولي بمشاركة الدول والمنظمات الدولية التي لديهم موقف موحد حول فنزويلا، الهدف من المؤتمر هو إرساء الأساس لإنشاء آلية حوار جديدة، مع إدراج جميع القوى الفنزويلية التي من شأنها أن تسهم في عودة الاستقرار والسلام في البلاد".

كما أكد الرئيس البوليفي إيفو موراليس أن بلاده ستنضم إلى مبادرة المكسيك والأوروغواي لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سلمي للأزمة في فنزويلا.