وزيرة فرنسية: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا ما لم تتم الدعوة لانتخابات اليوم

أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو أن "بلادها ستعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ رئيسا مؤقتا للبلاد إذا لم يعلن الرئيس ​نيكولاس مادورو​ إجراء ​انتخابات​ رئاسية بحلول مساء اليوم".

وأوضحت لوازو أنه "إذا لم يلتزم مادورو بحلول مساء اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر ​فرنسا​ أن من حق خوان غوايدو تنظيمها وستعتبره رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات مشروعة في ​فنزويلا​".

ورفضت "اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، ووصفته بأنه "مهزلة".