أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو أن "بلادها ستعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو إجراء انتخابات رئاسية بحلول مساء اليوم".
وأوضحت لوازو أنه "إذا لم يلتزم مادورو بحلول مساء اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر فرنسا أن من حق خوان غوايدو تنظيمها وستعتبره رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات مشروعة في فنزويلا".
ورفضت "اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، ووصفته بأنه "مهزلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة فرنسية: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا ما لم تتم الدعوة لانتخابات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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