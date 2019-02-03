ترامب: أريد إبقاء القوات الأميركية في العراق لمراقبة إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة تريد الإبقاء على الوجود العسكري الأميركي في العراق لمراقبة إيران".
وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية، أوضح ترامب أن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلب مقابلتي وعقد اجتماع معي لكنني رفضت"، مشيراً إلى أن "إرسال قوات عسكرية إلى فنزويلا خيار مطروح على الطاولة".
ولفت إلى أن "الاستخبارات الأميركية ستبقى في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية".
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