المدير العام للزراعة زار اللقيس مهنئا وزعيتر شاكرا

زار المدير العام للزراعة لويس لحود على رأس وفد من مصلحة زراعة البقاع وبعلبك الهرمل، الوزير الجديد للزراعة حسن اللقيس في بعلبك، وقدم التهاني وتمنى له "التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة القطاع الزراعي وتنميته".
ثم زار لحود والوفد دارة الوزير السابق للزراعة النائب غازي زعيتر وشكروا له "التعاون المثمر خلال العامين الماضيين".
ونوه زعيتر بمناقيبة لحود وكل رؤساء الوحدات في الوزارة وجهودهم".
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