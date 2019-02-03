المدير العام للزراعة زار اللقيس مهنئا وزعيتر شاكرا

زار المدير العام للزراعة ​لويس لحود​ على رأس وفد من مصلحة زراعة البقاع وبعلبك الهرمل، الوزير الجديد للزراعة ​حسن اللقيس​ في بعلبك، وقدم التهاني وتمنى له "التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة ​القطاع الزراعي​ وتنميته".

ثم زار لحود والوفد دارة الوزير السابق للزراعة النائب ​غازي زعيتر​ وشكروا له "التعاون المثمر خلال العامين الماضيين".

ونوه زعيتر بمناقيبة لحود وكل رؤساء الوحدات في الوزارة وجهودهم".