أهالي بلدة الجاهلية نفذوا اعتصاما احتجاجا على الإعتداءات على مجرى نهر البلدة

نفذ أهالي بلدة الجاهلية بدعوة من ​بلدية الجاهلية​ والرابطة الأدبية الاجتماعية الخيرية إعتصاما أمام مبنى مخيم "جمعية منشآت ذو النورين" الذي يتم تشييده على مجرى نهر بلدة ​داريا​ الشوفية، إحتجاجاً على الإعتداءات الحاصلة على مجرى النهر الذي تستفيد منه بلدات الجاهلية وسرجبال وشمعرين والودايا و​الدامور​ في ​مياه الشفة​ وري المزروعات، ما قد يؤدي الى الشح في ​مياه الري​ وتلوثها بسبب مادة الكلور في المسابح المقامة في المخيم، ما قد يؤدي الى قطع مياه الري والشفة عن بلدات غريفة والجاهلية وبنويتي وسرجبال وشمعرين والدامور، وبالتالي تلوثها بسبب وجود مادة الكلور في مسابح المخيم ما يؤدي الى إنقراض ​الثروة السمكية​ للنهر وبالتالي الى ​تلوث المياه​ وانعكاسها سلباً على صحتة الأهالي وبالتالي على المزروعات.

وألقيت خلال الإعتصام كلمات ناشدت الدولة بالتدخل لمنع الإعداءات على مجرى النهر حفاظاً على ​البيئة​ الخضراء النظيفة و​القطاع الزراعي​ الذي يعتاش منه أهالي العديد من القرى المحاذية لمجرى النهر.