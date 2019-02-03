إصابة فتاتين بانقلاب سكيدو في أرز تنورين

أفادت معلومات صحافية بإصابة تاتيانا ولميس العلي بجروح نتيجة انقلاب "سكيدو" في منطقة أرز ​تنورين​، ونقلتا على الفور الى ​مستشفى تنورين الحكومي​.

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