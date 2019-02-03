بدري ضاهر وصل إلى منزل المراقب الجمركي الموقوف نادر ابي نادر

ذكرت معلومات صحافية أن المدير العام للجمارك بدري ضاهر وصل الى منزل المراقب الجمركي الموقوف نادر ابي نادر حيث يقيم زملائه لقاءا تضامنيا.
وكان إشكال وتضارب قد وقع أمس في مطار بيروت بين جهاز أمن المطار والجمارك، على خلفية قيام عناصر من جهاز أمن المطار ، بينهم أبي نادر، بالإصرار على عدم تفتيش حقيبة عبر جهاز "السكانر" عائدة لأحد المسافرين عبر صالون الشرف.
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