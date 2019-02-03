بدري ضاهر وصل إلى منزل المراقب الجمركي الموقوف نادر ابي نادر

ذكرت معلومات صحافية أن المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ وصل الى منزل المراقب الجمركي الموقوف نادر ابي نادر حيث يقيم زملائه لقاءا تضامنيا.

وكان إشكال وتضارب قد وقع أمس في مطار بيروت بين ​جهاز أمن المطار​ و​​الجمارك​​، على خلفية قيام عناصر من جهاز أمن المطار ، بينهم أبي نادر، بالإصرار على عدم تفتيش حقيبة عبر جهاز "السكانر" عائدة لأحد المسافرين عبر صالون الشرف.