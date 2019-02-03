صالح الغريب: الجميع ينتظر من هذه الحكومة العمل الدؤوب

أشار وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى أنه "أمامنا الكثير من التحديات الوطنية، مع الإشارة إلى الضغوط الإقتصادية والحياتية والمعيشية حيث لم يعد هناك أي مجال لأي طرف سياسي والجميع ينتظر من هذه الحكومة العمل الدؤوب".

وخلال استقبال رئيس كتلة "ضمانة الجبل" النائب ​طلال أرسلان​، بدارته في خلدة، وفوداً رسمية وشعبية من مختلف المناطق، قدّمت له التهنئة بتعيين الغريب وزير دولة لشؤون النازحين، لفت إلى أن "يدنا ستبقى ممدودة للجميع ضمن حفظ حقوق كافة الأفرقاء، وهذا ما قلته وتقوله دائماً في خطابك يا أمير طلال، ​الطائفة الدرزية​ تتطلب منا عملاً دؤوباً وجهداً مشتركاً لإعلاء شأنها وعزتها وكرامتها، كما يتطلب هذا الوطن والمواطن فيه، الذي يرزح تحت أعباء معيشية وإقتصادية هائلة، الكثير منا جميعاً كمسؤولين من كافة الأفرقاء السياسية".

وأضاف: "نشكرك عطوفة الأمير على ثقتك، وقدّرنا الله وألهمنا أن نكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية، ووفقنا واياكم لما فيه خير ومصلحة وطننا الحبيب لبنان".