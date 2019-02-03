وجيه البعريني: اللبنانيون ينتظرون الانجازات من الحكومة الجديدة

رأى رئيس "التجمع الشعبي العكاري" النائب السابق ​وجيه البعريني​، خلال استقباله فاعليات عكارية في دارته في وادي الريحان، أن "اللبنانيين ينتظرون الانجازات من الحكومة الجديدة"، لافتا إلى أن "المرحلة المقبلة هي للانفتاح والحوار".

وأمل بأن يكون لبنان "محور التلاقي العربي والدول الشقيقة"، ونوه بـ"دور رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الذي يبذل الجهود لانقاذ البلد، وهذا ما بدا واضحا بعد المخاض الطويل ل​تشكيل الحكومة​، وننتظر من الجميع التعاون مع الحكومة التي تجمع كل الافرقاء".

وأشار إلى "خطوات عربية متقدمة سيتم الأخذ بها وخصوصا إعادة العلاقات الصحية بين البلدان العربية و​سوريا​"، ودعا الى "إطلاق الإنماء في عكار ووضع حد للاهمال المستشري، ونتمنى على الحكومة ان تولي عكار ما تستحق من اهتمام".