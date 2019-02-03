رفع السيارة المتضررة على اوتوستراد الجيه والسير عاد لطبيعته

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن رفع السيارة المتضررة على اوتوستراد الجيه، مشيرة إلى أن السير عاد الى طبيعته.

وكانت الغرفة قد أفادت عن إنقلاب سيارة على اوتوستراد الجيه باتجاه بيروت، موضحة أنالاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة.