أسامة سعد يلتقي وفداً من سكان المبنى المهدد بالانهيار في حارة صيدا

استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، في مكتبه في صيدا، وفداً ضم سكان المبنى المهدد بالانهيار في ​حارة صيدا​.

وشرح أعضاء الوفد لسعد تفاصيل ما آلت إليه أوضاع المبنى الذي يتعرض للمرة الثالثة منذ بنائه للتشققات وخطر الانهيار. كما تباحثوا معه بالقرار الذي صدر عن محافظ الجنوب والقاضي بإخلاء المبنى فوراً حفاظاً على سلامتهم. واستنكر الوفد إهمال المعنيين وعدم تقديم بدل إيواء لهم يحميهم من التشرد في الشارع.

وخلال استقباله الوفد أجرى سعد سلسلة من الاتصالات مع هيئة الإغاثة ومع المسؤولين المعنيين في الدولة للوقوف على حقيقة وضع المبنى الحالي، وللدعوة لإيلاء سكان المبنى الاهتمام اللازم. ودعا أعضاء الوفد للمطالبة بحقهم وصولاً إلى التعويض عليهم ،مؤكداً لهم أنه يقف إلى جانبهم في كل مطالبهم المحقة.