تسلسل زمني|خطوات تعديل الدستور.. والموعد المقترح للاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد نصّار:

قال مصدر برلماني مطلع، لمصراوي، إنه عقب تقديم طلب تعديلات الدستور إلى مجلس النواب، جرى إحالة الطلب إلى اللجنة العامة للبرلمان طبقًا لمواد اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن اللجنة العامة ستجتمع لمناقشة 3 أمور فقط، وليس الطلب كله، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش المواد المطلوب تعديلها، والهدف من طلب التعديل، وهل استوفى الطلب عدد الاعضاء اللازمين وهو "خمس" نواب البرلمان؟.

وتابع: اللجنة ستصدر تقريرها للعرض على المجلس، ومن الممكن أن يصدر خلال الاثنين أو الثلاثاء، والمجلس يناقش التقرير ثم يوافق عليه بالأغلبية ومن ثم يُحيله للجنة التشريعية، وللجنة 60 يومًا من إحالة الطلب إليها لتقديم طلب المناقشة والحوار المجتمعي.

وأكد أن اللجنة التشريعية من حقها إحالة الطلب إلى المجلس خلال 60 يومًا، وأن المجلس له أن يناقشه خلال شهر وينتهي منه، قائلا: "القصة من يوم ورود الطلب لحد ما يخرج من المجلس خالص ويتعرض على رئيس الجمهورية تاخد 120يوم".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لديه 30 يومًا يدعو خلالها الشعب للاستفتاء على التعديلات، ويكون الاستفتاء قبل انتهاء شهر من ورود الطلب إليه من البرلمان، على أن يصدر قرارًا جمهوريًا بدعوة الناخبين للاستفتاء في يوم محدد، يعقبها تولي الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم عملية إجراءات الاستفتاء، وربما يجرى الاستفتاء في شهر يوليو المقبل.​