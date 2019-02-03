ندوة لمخرج فيلم "فوتو كوبي" بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:​

عقد تامر عشري مخرج فيلم فوتو كوبي، ندوة ظهر الأحد بمعرض الكتاب، للتحدث عن الفيلم.

وقال عشري، إن الفيلم لاقى استحسان الجميع داخل مصر وخارجها، وحصل على العديد من الجوائز في مهرجانات خارجية، فضلا عن حصول بطله محمود حميدة على جائزة أحسن ممثل.

وأضاف أنه ليس مخرجا لأفلام المهرجانات كما يدعي البعض، متابعا "أحرص على التنوع الشديد في الأفلام التي أقوم بإخراجها".

فيما تغيب الفنان محمود حميدة عن حضور الندوة، ولم يذكر القائمين عليها، سبب تغيبه.