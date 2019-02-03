الخميس.. مجموعة اتصال فنزويلا تعقد أول اجتماعاتها في أوروجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، اليوم الأحد، أن دول مجموعة اتصال فنزويلا ستعقد أول اجتماع لها يوم الخميس المقبل في أوروجواي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل على مدار الأسبوع الماضي إلى تبني سياسة موحدة حيال الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد، لكنه أعلن عن تأسيس مجموعة الاتصال للمساعدة في حل الأزمة في الدولة الغنية بالنفط من خلال إجراء انتخابات حرة.

وتضم المجموعة عددا من دول الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، بالإضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، هي بوليفيا وكوستاريكا والإكوادور وأوروجواي.

وليس من المنتظر أن تقوم المجموعة بمحاولات للوساطة بين جوايدو والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كانت عدة دول أوروبية منحت مادورو مطلع الأسبوع الماضي مهلة ثمانية أيام للإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في البلاد، وقالت إنه في حال لم يتم ذلك بحلول اليوم الأحد، فإنها ستعترف بجوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.