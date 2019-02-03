"الجيزة" تنظم ورشة توعية لنقاط التحصيل الإليكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل على مستوي هيئات ومديريات المحافظة؛ للتوعية بنقاط التحصيل الالكتروني p.o.s والمنعقدة بكلية الآداب جامعة القاهرة بمدرج 202، اليوم وغدًا الاثنين.

وقالت محافظة الجيزة في بيان اليوم الأحد، إن الورشة يشارك فيها العاملين في منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بجميع الجهات الحكومية التي تقع بنطاق محافظة الجيزة.

وأوضح اللواء علاء بدران السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، أن الهدف من الورش توعية العاملين بالجهات الحكومية بكيفية التعامل مع منظومة التحصيل الالكتروني، وتناول الآليات والاحتياجات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبة عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل التحصيل الالكتروني بكفاءة عالية،إلى جانب مناقشة وسائل التحصيل المتعددة مثل الربط مع الوحدات الحسابية ومدفوعة المواطن وكذلك مدفوعة الصراف ونقاط التحصيل.

وأشار عادل عبدالله مدير المديرية المالية بالجيزة، إلى أن ورش العمل تهدف إلى ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين في منظومة التحصيل الإلكتروني.