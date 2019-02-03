محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
سيطرت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس الحماية المدنية بالعاشر، اليوم الأحد، على حريق في مصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر.
وتلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع تحت الإنشاء خلف مصنع "فل" بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم.
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس الحماية المدنية، ومساعديه الرائد محمد حسين، والرائد أحمد سلامة، والرائد محمد عبدالرحيم، بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن المصنع تحت الإنشاء وأن النيران نشبت في بعض المخلفات دون خسائر بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق بمصنع تحت الإنشاء في العاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.