السيطرة على حريق بمصنع تحت الإنشاء في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس الحماية المدنية بالعاشر، اليوم الأحد، على حريق في مصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وتلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع تحت الإنشاء خلف مصنع "فل" بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس الحماية المدنية، ومساعديه الرائد محمد حسين، والرائد أحمد سلامة، والرائد محمد عبدالرحيم، بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن المصنع تحت الإنشاء وأن النيران نشبت في بعض المخلفات دون خسائر بشرية.