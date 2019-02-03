البرلمان يرفع الجلسة العامة.. واجتماع لمناقشة التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد ظهر غد الاثنين.

ومن المقرر أن يترأس "عبدالعال"، اجتماع اللجنة العامة، لمناقشة المقترح الذي تقدم به رئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض مواد الدستور.

وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ.

كما تشمل التعديلات المقترحة تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه، طبقًا للمادة "226" من الدستور الحالي.