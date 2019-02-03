ألمانيا تمنح غزة 23 مليون دولار لإعادة إعمار منازل دمرتها إسرائيل عام 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، توقيع عقود منحة ألمانية بقيمة 23 مليون دولار لإعادة إعمار منازل دمرت في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية مفيد الحساينة ، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إنه تم توقيع عقود المنحة الألمانية مع المستفيدين من أصحاب المنازل المدمرة.

وأوضح الحساينة أن المنحة الألمانية سيتم تنفيذها عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بقيمة 23 مليون دولار.

وأضاف أنه تم كذلك توقيع عقود جديدة ضمن منحة مالية من إيطاليا لتنفيذ مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية جديدة بقيمة 4ر3 مليون يورو في شمال مدينة غزة.

وذكر الحساينة أنه تم إنجاز 90 بالمئة من إعادة إعمار المنازل المدمرة كليا في قطاع غزة بقيمة 347 مليون دولار، وإصلاح 100 ألف وحدة سكنية بقيمة 205 مليون دولار.

وشنت إسرائيل صيف عام 2014 هجوما على قطاع غزة استمر 50 يوما هدم خلاله عشرات الآلاف المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي عوضا عن دمار هائل في البني التحتية للقطاع.