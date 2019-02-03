وزير بريطاني: رفض الاتحاد الأوربي إعادة التفاوض على بريكست "غير مسؤول"

وصف وزير التجارة البريطاني ليام فوكس رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) بأنه تصرف "غير مسؤول".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تسعى لإدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت عليه مع بروكسل ليتسنى لها الحصول على تأييد البرلمان له. إلا أن التكتل، المؤلف من سبع وعشرين دولة، قال إن مسألة إعادة التفاوض غير مطروحة.

وتساءل فوكس، في مقابلة مسجلة مع محطة "سكاي نيوز" بثت اليوم الأحد، "هل يقولون حقاً إنهم يفضلون عدم التفاوض والوصول إلى وضع الخروج دون اتفاق؟".

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وأضاف وزير التجارة البريطاني "من مصلحتنا جميعاً التوصل إلى هذا الاتفاق وقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يناقش حتى الأمر يبدو لي تصرفاً غير مسؤول جداً".

ومن المقرر أن تعود ماي إلى البرلمان البريطاني منتصف فبراير الجاري في محاولة للحصول على موافقته على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني رفض في منتصف يناير الماضي خطة ماي السابقة ما حدا بها إلى طلب إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.