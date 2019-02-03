مصدر عسكري: طيران التحالف الدولي يهاجم موقعاً للجيش السوري

نقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، هاجمت موقعاً للجيش السوري.

وأضاف المصدر أن الهجوم حصل قرب جبهة القتال ضد جيب للتنظيم المتشدد في ساعة متأخرة الليلة الماضية فتسببت في أضرار وإصابات.

وقال متحدث باسم التحالف الذي يحارب التنظيم المتطرف في آخر جيب له إلى الشرق من نهر الفرات إن حلفاءه المحليين تعرضوا لإطلاق النار و"مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس"، مضيفاً أن الواقعة قيد التحقيق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر العسكري قوله إنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "شن طيران التحالف مساء اليوم عدواناً على أحد تشكيلات الجيش العربي السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع.

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وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف، في رسالة بالبريد الإلكتروني، "تعرضت القوات الحليفة لنا لإطلاق نار ومارست حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

ويدعم التحالف قوات سوريا الديموقراطية التي تضم جماعات سورية مقاتلة تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

ولا يسيطر تنظيم داعش الإرهابي حالياً إلا على حفنة من القرى في سوريا بعد أن خسر كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته عام 2017.

وقال رايان إن الأراضي الخاضعة للتنظيم على نهر الفرات "انحسرت إلى آخر قريتين"، مضيفاً أن التحالف يتوقع تطهيرهما قريباً ويعتقد أن معظم المقاتلين المتبقين في صفوف التنظيم من الأجانب في الأغلب.

وتحرص روسيا والولايات المتحدة على الاتصالات العسكرية بينهما للحيلولة دون وقوع أي صراع بطريق الخطأ بين القوتين اللتين تحاربان التنظيم.