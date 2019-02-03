فرنسا تهدد بالاعتراف بزعيم المعارضة جوايدو رئيساً لفنزويلا

قالت فرنسا، اليوم الأحد، إنها ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو إجراء انتخابات رئاسية بحلول مساء اليوم.

وأكدت ناتالي لوازو وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية، لمحطة (إل.سي.آي) التلفزيونية، "إذا لم يلتزم (الرئيس) مادورو بحلول مساء اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر فرنسا أن من حق خوان جوايدو تنظيمها وستعتبره رئيساً مؤقتاً لحين (إجراء) انتخابات مشروعة في فنزويلا".

ورفضت باريس اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفته بأنه "مهزلة".

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كان الاتحاد الأوروبي قد منح مادورو مهلة ثمانية أيام تنتهي اليوم لإعلان تنظيم انتخابات رئاسية تخت طائلة الاعتراف بجوايدو، الذي يرأس البرلمان، والذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتا في فنزويلا.

وأعلن خوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً مستنداً إلى الدستور باعتبار أن ولاية الرئيس مادور قد انتهت وأن الانتخابات الرئياسية الماضية، التي نظمت في مايو الماضي وفاز فيها مادورو، كانت مزورة. وبالتالي، فإن منصب الرئيس قد بات شاغراً ما يعني أن رئيس البرلمان يجب أن يتسلم الرئاسة مؤقتاً لحين تنظيم انتخابات رئاسية.