وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يعقدون اجتماعاً غداً في بروكسل

يعقد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية غداً اجتماعاً في بروكسل على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين. ويأتي هذا الاجتماع تحضيراً للقمة الأولى للاتحاد الأوروبي والجماعة العربية، التي ستعقد يومي 24 و25 فبراير الحالي في شرم الشيخ بمصر. ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزارة خارجية الدول العربية القضايا الإقليمية والتحديات العالمية التي تواجه أوروبا والعالم العربي. ويبحث الوزراء الاهتمامات الرئيسية وذات الأولوية مثل عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والصراعات الإقليمية. يشارك في رئاسة الاجتماع فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والدردري محمد أحمد، وزير خارجية السودان، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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