وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية متأثرًا بجراحه

نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية صالح الزنداني وكالات: أكدت وسائل إعلام يمنية، وفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية صالح الزنداني في الإمارات، متأثرا بجراحه.. ولا تأكيد رسميا حتى الآن. بجراحه.. ولا تأكيد رسميا حتى الآن. ووفقا للمصادر، فقد أصيب الزنداني في استهداف لقاعدة العند بطائرة حوثية مسيرة الشهر الماضي وجرى نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية في مستشفيات عدن.

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