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وفاة نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية متأثرًا بجراحه

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نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية صالح الزنداني
وكالات:

أكدت وسائل إعلام يمنية، وفاة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية صالح الزنداني في الإمارات، متأثرا

بجراحه.. ولا تأكيد رسميا حتى الآن.

ووفقا للمصادر، فقد أصيب الزنداني

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في استهداف لقاعدة العند بطائرة حوثية مسيرة الشهر الماضي وجرى نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية في مستشفيات عدن.
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