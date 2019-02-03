بريطانيا تعلن رفض خطة أمريكية لمنع انتصار إيران في الحرب مع العراق

القوات الإيرانية

وكالات:

رفضت لندن خطة عسكرية أمريكية لمنع إيران من الانتصار في الحرب مع العراق، حسب شبكة "بي بي سي" وفقًا لوثائق بريطانية سرية حصلت عليها.

وتشير الوثائق إلى أن التباين في الرؤيتين البريطانية والأمريكية تجاه إيران يعود إلى حرب الأعوام الثمانية من 1980 حتى 1988 بين إيران والعراق.

وتكشف الوثائق أنه كان لدى الولايات المتحدة هاجس منع إيران من الانتصار في الحرب، وعملت جاهدة عسكريًا واقتصاديًا لتحقيق هذا الهدف.

وكان أهم مؤشر أقلق الأمريكيين استيلاء إيران على شبه جزيرة الفاو العراقية في مارس عام 1986، إذ رأوا أن هذا التطور أعطى إيران

"قوة دفع معنوية جعلتها لا تبدي أي إشارة إلى الاستعداد لعدم المضي في الحرب".

واستمر هذا الوضع حتى استعاد الجيش العراقي الجزيرة في أبريل 1988، أي قبل شهور من وقف الحرب بقرار أممي.

وفي 19 و20 مارس 1986، جرت في واشنطن مباحثات أمريكية بريطانية بشأن الحرب، بدا خلالها واضحًا للبريطانيين أن الأمريكيين يخططون للتدخل بطرق منها القوة العسكرية لمنع انتصار إيران.