ننشر مفاجآت في قضية الطفل المنحور بالمدينة

كتبت - نور إبراهيم:

هزت جريمة الطفل المنحور جميع أرجاء المملكة باعتبارها أبشع جريمة يمكن أن تحدث، حيث قدم الجاني الذي يبلغ من العمر 35 عامًا على أم وأخذ ابنها ونحره أمامها، وذلك في إحدى محطات الوقود على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

فجرت اليوم السلطات السعودية مفاجآت في تحقيق الواقعة، وأثبتت أن الجاني ليس له علاقة بالطفل ولا أسرته وأن الجريمة المروعة وقعت صدفة دون تخطيط مسبق.

وبحسب ما ذكر شهود عيان أن الجاني كان يجلس بمقهى قبيل

الجريمة وخرج عند رؤيته للطفل، ثم سارع بمهاجمته ووسحبه من يد والدته ثم كسر زجاج محل مجاور للمقهى وأخذ منه قطعة حادة لينحر به الطفل.

حاولت الأم باستماتة الدفاع عن طفلها واستنجدت بالمارة ولكن لم يتدخل أحد، إلى أن رجل أمن تصادف وجوده في الموقع ولكن كان الجاني قتل الطفل نحرًا.