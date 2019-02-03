ننشر مفاجآت في قضية الطفل المنحور بالمدينة

هزت جريمة الطفل المنحور جميع أرجاء المملكة باعتبارها أبشع جريمة يمكن أن تحدث، حيث قدم الجاني الذي يبلغ من العمر 35 عامًا على أم وأخذ ابنها ونحره أمامها، وذلك في إحدى محطات الوقود على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
فجرت اليوم السلطات السعودية مفاجآت في تحقيق الواقعة، وأثبتت أن الجاني ليس له علاقة بالطفل ولا أسرته وأن الجريمة المروعة وقعت صدفة دون تخطيط مسبق.
وبحسب ما ذكر شهود عيان أن الجاني كان يجلس بمقهى قبيل
حاولت الأم باستماتة الدفاع عن طفلها واستنجدت بالمارة ولكن لم يتدخل أحد، إلى أن رجل أمن تصادف وجوده في الموقع ولكن كان الجاني قتل الطفل نحرًا.
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