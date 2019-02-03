مفاوضات لطرفي النزاع فى اليمن على ظهر سفينة في البحر الأحمر

ميناء الحديدة الاستراتيجي

وكالات:

أكد مسئول في الأمم المتحدة على أن ممثلين عن طرفي الحرب في اليمن، التقوا على متن سفينة في البحر الأحمر اليوم الأحد، في إطار مساع أممية لتطبيق سحب القوات من ميناء الحديدة الاستراتيجي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها، إن الوفدين اجتمعا على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، لأن محاولات عقد اجتماع ثالث

في منطقة يسيطر عليها التحالف العربي أخفقت بسبب رفض الحوثيين عبور خط المواجهات.

وكان من المفترض أن تسحب الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية، قواتهما بحلول السابع من يناير، تحت طائلة هجوم شامل للتحالف على الحديدة، لكن الطرفين أخفقا في التنفيذ بسبب الخلاف

على الجهة التي ستوكل لها السيطرة على المدينة ومينائها.

وأوضح بيان للأمم المتحدة صدر أمس السبت أن السفينة أقلت وفدا من الحكومة اليمنية من نقطة التقاء في البحر الأحمر، قبل أن تبحر إلى الحديدة لتقل وفد الحوثيين.

وتشرف الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات من الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات اليمنية، على أمل أن يؤدي ذلك للتوصل لحل سياسي للحرب الدائرة منذ زهاء أربع سنوات.