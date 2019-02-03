الرئيس النمساوي يزور فلسطين

وكالات:

زار الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأحد، تل أبيب في جولة للمنطقة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر في القصر الرئاسي النمساوي (هوفبورج)

"إن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس،تركز على تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وقضايا التعاون الاقتصادي".وأضافت المصادر أن الرئيس النمساوي سيلتقى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بعد غد الثلاثاء، كما سيزور عدة كنائس في القدس.