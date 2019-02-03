موقع إسرائيلي: ليبرمان يرفض الاندماج في المعسكر اليميني

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ذكر موقع عنيان ميركزي أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان يرفض أي إمكانية لإندماج في المعسكر اليميني ، وبالتأكيد ليس مع الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. في بداية الأسبوع ، قال إن الليكود برئاسة بيبي قد فقد طريقه بالكامل ، ولم يعد حزبًا يمينيًا، وينحدر بشكل رئيسي نحو انقسام مع الجماعات المتشددة الحقيقية.
وأوضح الموقع أن الليكود هو اليوم حزب خال من أي أيديولوجية غير شهوة السلطة القائمة على الفساد والتهديدات والسفن الزائفة. ووصف الليكود ليبرمان بأنه "لم يعد متصلاً بالمخيم الوطني ، ولم
وأضاف الموقع أن الليكود تبنى العديد من رموز شاس لكي يكون بمثابة مرساة للجمهور "السفاردي" الشرقي البسيط من عشريّات اجتماعية اقتصادية أقل، حتى لو كانوا يعيشون في مراكز حضرية في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك في وسط البلاد وعلى طول السهل الساحلي.
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