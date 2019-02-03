وفاة أحد أهم جنرالات القذافي في ليبيا

قالت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللواء الشيباني عبدالسلام، أحد قيادات أمن الدولة في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، توفي اليوم الأحد في العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت تلك الصفحات بيانًا نسبته إلى أسرة اللواء الشيباني، أوضحت فيه أن الأخير توفي متأثرًا بمرض أصابه أثناء سجنه منذ عام2011.
وعبدالسلام أحد أهم القيادات العسكرية والأمنية المقربة من دوائر الحكم في عهد معمر القذافي، بدأ حياته مدربًا للجنود المستجدين وترقى بسرعة في السلك العسكري، وفي أواخر الثمانينات انتقل إلى جهاز الأمن الخارجي (المخابرات العامة)، وكان مكلفًا بفصيل
ومع بداية أحداث الثورة الليبية في 2011، أعاده القذافي إلى عمله في جهاز الاستخبارات العسكرية، وكلف بمتابعة أحداث مدينة مصراته وترأس غرفة العمليات رقم 2.
وقبض على الشيباني بعد أحداث 2011، وسجن في مصراته، وظل فيها دون محاكمة حتى يونيو 2017، قبل أن يفرج عنه لتردي حالته الصحية.
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