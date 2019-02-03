تشييع جثمان زكريا الطفل المنحور بالمدينة

الطفل المنحور بالمدينة

شيعت اليوم الأحد جنازة الطفل المغدور "زكريا" الذى نحر أمام أعين والدته والمارة بالمدينة المنورة.

قال عادل الجابر عم الطفل زكريا في مداخلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن مُرتكب الجريمة مختلًا، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق هى التي ستحدد دوافع الجريمة خلال الأيام المقبلة.

لفت الجابر إلى أن الحالة الصحية لوالدة الطفل صعبة وسيئة جدًا وشبه هستيرية؛ كون جريمة نحر طفلها جرت أمامها.

وفي تصريح سابق عن جد الطفل حول تفاصيل الحَادثة التي أقدم خلالها الجاني الأربعيني على انتزاع الطفل من يد أمه ونحره أمام عينيها في إحدى محطات الوقود على طريق الأمير سلطان بن

عبد العزيز بالمدينة المنورة.

قال جد الطفل لأمه ويدعى ناصر الفايز إن الأم تعمل بجدة وكانت برفقة طفلها "زكريا" البالغ من العمر 6 سنوات في زيارة للمدينة المنورة، وخلال تواجدها بالقرب من أحد المقاهي على الطريق قام الجاني وهو أربعيني بانتزاع الطفل من يدها بالقوة، وكسر زجاج أحد المحلات واستخدمه كأداة نحر بها الطفل.

وأبان أن الأم حاولت إنقاذ ابنها واستنجدت بالمارة، غير أنها سقطت مغمي عليها بعد أن شاهدت الجاني ينحر ابنها أمام عينيها كما أنها تعاني من مرض في القلب،

مضيفًا أن أحد رجال الأمن تدخل واشتبك مع الجاني الذي ألحق به عدة إصابات بين المتوسطة والخفيفة.

وأوضح جد الطفل أنه بعد ذلك حضر عدد من رجال الأمن وتمكنوا من السيطرة على الجاني والقبض عليه، لافتًا إلى أنه تم نقل الأم وابنها المتوفي إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنهم لم يعلموا بوفاة الطفل إلا مساء أمس بعد ساعات طويلة من الحَادثة.

من جهتها، أفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية في المدينة المنورة طوقت موقع الجريمة، وباشرت تحقيقاتها وتحرياتها الأمنية حول الأمر، مبينة أن عددًا من شهود العيان أبلغوا الأمن بأنه أثناء جلوسهم في المقهى فوجئوا بالجاني يأخذ الطفل من يد أمه ويكسر زجاج محل تجاري وينحر به الطفل.

وتقيم أسرة الطفل المغدور في قرية ‏"الشعبة" بمحافظة الأحساء، ووالدته أربعينية، ولديها ابنتان وابن آخر بخلاف "زكريا" أصغر أبنائها.