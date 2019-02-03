كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا.. زعيم المعارضة يدعو الجيش إلى النأي عن الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن تعقد مجموعة الاتصال الأوروبية حول فنزويلا أول اجتماع لها في عاصمة أوروغواي، مونتييفديو، يوم 7 فبراير لبحث النزاع القائم في البلاد.

وميدانيا، دعا زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، مزيدا من عناصر الجيش إلى النأي عن حكومة البلاد الاشتراكية بعد انشقاق جنرال بارز، فيما اقترح رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات تشريعية قد تطيح بمنافسه.

دعوة مادورو لإجراء انتخابات تشريعية من المرجح أن تزيد حدة الأزمة بينه وبين خصمه خوان غوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي تسيطر عليه المعارضة ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

غوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في الثالث والعشرين من يناير الماضي، وحظي بدعم واشنطن ومعظم دول أميركا الجنوبية.

وأعلن غوايدو من خلف منصة تزدان بشعار الرئاسة الفنزويلية لأنصاره أنه سيبقي حركته المعارضة في الشوارع لحين توقف مادورو عن "اغتصاب السلطة" الرئاسية وموافقته على إجراء انتخابات رئاسية بإشراف مراقبين دوليين.

وكان عشرات الآلاف من أبناء فنزويلا انضموا لاحتجاجات المعارضة لمادورو في كاراكاس ومدن أخرى، السبت.

ودعا غوايدو قيادات الجيش للانشقاق عن إدارة مادورو و "الانحياز للشعب الفنزويلي".

وقال غوايدو بصوت أجش: "نحن لا نريدكم أن تتوقفوا عن إطلاق النار صوب المتظاهرين فحسب، نريدكم أن تكونوا جزءا من بناء فنزويلا".